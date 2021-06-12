Калинин стал игроком «Ростова»
11:06
Защитник Игорь Калинин подписал пятилетний контракт с «Ростовом», информирует сайт клуба.
25-летний футболист является воспитанником мариупольского Ильичевца. В 2017 году он перешел в «Волгарь», за который провел 35 матчей и забил 2 гола.
В РПЛ он выступал за «Краснодар» и «Рубин». С 2019-го являлся игроком «Динамо». Прошлый и часть позапрошлого сезона провел в «Урале», сыграв за екатеринбургский клуб 32 матча и забив один мяч.
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