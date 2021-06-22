Защитник Большаков сал игроком «Химок»
18:03
Хабаровский СКА объявил о том, что защитник Кирилл Большаков покидает команду. Футболист продолжит карьеру в подмосковных «Химках», сообщает сайт подмосковной команды.
В минувшем сезоне первенства ФНЛ Большаков провел 29 матчей и забил в них два гола.
Дополнительная информация:
https://fckhimki.com/news/sezon-2021-2022/iyun/kirill-bolshakov-stal-futbolistom-khimok/
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