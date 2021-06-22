Защитник Большаков сал игроком «Химок»

Хабаровский СКА объявил о том, что защитник Кирилл Большаков покидает команду. Футболист продолжит карьеру в подмосковных «Химках», сообщает сайт подмосковной команды.

Кирилл Большаков стал футболистом «Химок» ?



«Химки» и «СКА-Хабаровск» договорились о переходе защитника Кирилла Большакова.



Минувший сезон футболист провёл в дальневосточном клубе, принял участие в 32 матчах и забил 3 мяча.



Приветствуем Кирилла в «Химках» и желаем успехов! pic.twitter.com/cjjJfGZuo8 — ФК «Химки» (@fc_khimki) June 22, 2021

В минувшем сезоне первенства ФНЛ Большаков провел 29 матчей и забил в них два гола.