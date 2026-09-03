«Спартак» готов к встрече по переходу Головина, футболист пока не принял решения

По данным «СЭ», «Спартак» выразил готовность встретиться с представителем Александра Головина, чтобы обсудить детали возможного перехода в московский клуб. Красно-белые имеют возможность удовлетворить запросы как футболиста, так и «Монако». Однако сейчас Головин готовится к матчу с «ПСЖ» (4 сентября), у него нет решения по предложению «Спартака» и по готовности обсуждать трансфер. Вероятно, это в том числе может быть связано с армейским прошлым футболиста.



При этом «Зенит» также выражает желание приобрести российского полузащитника, но первый раунд переговоров не увенчался успехом, стороны не сошлись в вопросе зарплаты. «Краснодар» также проявляет интерес к Головину, хотя до конкретики пока не дошло.



Сам Головин всем доволен во Франции, для его возвращения в РПЛ должны сойтись многие факторы.