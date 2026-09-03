«Оренбург» хочет подписать защитника «Атлетико» Пурича

Как стало известно «СЭ», «Оренбург» хочет подписать защитника «Атлетико» Алекса Пурича, который выступает за вторую команду. «Оренбург» сделал предложение по аренде с опцией последующим правом выкупа.



23-летний Пурич выступает за вторую команду «Атлетико» с лета 2025 года. В прошлом сезоне Ла лиги сербский защитник провел 2 матча за главную команду. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.