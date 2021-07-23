Итальянский журналист: «Зенит» предложил трехлетний контракт Гедешу из «Валенсии»
Нападающий «Валенсии» Гонсалу Гедеш может продолжить карьеру в чемпионате России, утверждает итальянский журналист Diario Sport Джакомо Иакобеллис в своем Twitter.
По информации источника, сине-бело-голубые предложили 24-летнему португальскому футболисту трехлетний контракт с зарплатой в 2,2 миллиона евро за сезон.
В прошлом сезоне Гедеш провел 34 матча за «Валенсию», забил 7 голов и сделал 7 результативных передач. Его контракт с испанским клубом действует до конца июня 2023 года. Портал transfermarkt оценивает форварда в 25 миллионов евро.
За «Валенсию» выступает российский нападающий Денис Черышев.
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