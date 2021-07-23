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Тульский «Арсенал» подписал контракт с Игорем Смольниковым

12:20
Игорь Смольников (справа) с главным тренером «Арсенала» Дмитрием Парфеновым. Фото «Арсенал»
Игорь Смольников (справа) с главным тренером «Арсенала» Дмитрием Парфеновым. Фото «Арсенал»
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«Арсенал» объявил о подписании контракта с защитником Игорем Смольниковым.

32-летний россиянин будет выступать за команду из Тулы под номером «6». Срок контракта с футболистом не сообщается.

Предыдущим клубом Смольникова был «Краснодар». В сезоне-2020/21 игрок провел 32 матча за «быков» во всех турнирах, на его счету 3 результативных передачи.

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Иван Торопцев все материалы автора

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