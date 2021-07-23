Тульский «Арсенал» подписал контракт с Игорем Смольниковым

«Арсенал» объявил о подписании контракта с защитником Игорем Смольниковым.

32-летний россиянин будет выступать за команду из Тулы под номером «6». Срок контракта с футболистом не сообщается.

???Игорь Смольников — в «Арсенале»!



ПФК «Арсенал» подписал контракт с Игорем Смольниковым.



Приветствуем Игоря Смольникова и желаем надежной игры в составе оружейников!



Подробности ?https://t.co/2cvO1b02tK pic.twitter.com/HWmi0aip6Z — ПФК «Арсенал» Тула (@pfc_arsenal) July 23, 2021

Предыдущим клубом Смольникова был «Краснодар». В сезоне-2020/21 игрок провел 32 матча за «быков» во всех турнирах, на его счету 3 результативных передачи.