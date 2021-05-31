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ЦСКА объявил о возвращении Антона Заболотного

11:01
Роман Бабаев и Антон Заболотный (справа). Фото ПФК ЦСКА.
Роман Бабаев и Антон Заболотный (справа). Фото ПФК ЦСКА.
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ЦСКА подписал контракт со своим воспитанником Антоном Заболотным. Соглашение с 29-летним нападающим рассчитано на 3 года, сообщает официальный сайт клуба.

Заболотный переходит в армейский клуб в статусе свободного агента. Ранее он выступал за «Сочи», в составе которого забил 10 голов в сезоне-2020/21. За ЦСКА он будет играть под номером 91.

Антон — выпускник академии красно-синих. Армейский клуб он покинул в 2012 году.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/anton-zabolotnyy-vernulsya-v-armeyskiy-klub/

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