ЦСКА объявил о возвращении Антона Заболотного
11:01
ЦСКА подписал контракт со своим воспитанником Антоном Заболотным. Соглашение с 29-летним нападающим рассчитано на 3 года, сообщает официальный сайт клуба.
Заболотный переходит в армейский клуб в статусе свободного агента. Ранее он выступал за «Сочи», в составе которого забил 10 голов в сезоне-2020/21. За ЦСКА он будет играть под номером 91.
Антон — выпускник академии красно-синих. Армейский клуб он покинул в 2012 году.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/anton-zabolotnyy-vernulsya-v-armeyskiy-klub/
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