Слуцкий готов рассмотреть предложение возглавить сборную Таджикистана: «Высоко оцениваю команду»

Главный тренер сборной России по медиафутболу Леонид Слуцкий ответил на вопрос «СЭ» о возможном предложении возглавить сборную Таджикистана.

«Я пристально смотрел матч сборной Таджикистана против Китая на прошлом Кубке Азии. Достаточно высоко оцениваю таджикскую национальную команду. Если вдруг будет предложение возглавить сборную Таджикистана, то я с удовольствием рассмотрю», — сказал Слуцкий «СЭ».

В начале августа 55-летний специалист покинул пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа». Он работал в китайском клубес января 2024 года. Под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок Китая и дважды становилась серебряным призером чемпионата страны.

До этого Слуцкий также тренировал «Рубин», нидерландский «Витесс», английский «Халл Сити», сборную России, ЦСКА, ФК «Москва», «Крылья Советов», «Уралан» и волгоградскую «Олимпию».