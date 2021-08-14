Полузащитник Никита Кривцов стал игроком «Краснодара»
Футбольные клубы «Краснодар» и «Торпедо» (Владимир) оформили трансфер Никиты Кривцова. Молодой полузащитник подписал с «быками» контракт до конца июня 2024 года, сообщает сайт клуба.
Хавбек зимой 2021-го отправился в аренду в «Томь». В составе томского клуба он отметился 4 голами и 4 результативными передачами в 15 играх Олимп-ФНЛ. 3 июня 2021 года дебютировал за сборную России (U-21) в товарищеском матче со сборной Болгарии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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