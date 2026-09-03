Персонаж мультфильма «Тачки» Молния Маккуин проедет по трассе «Формулы-1» на Гран-при Италии

Персонаж мультфильма «Тачки» Молния Маккуин появится на Гран-при Италии «Формулы-1» в Монце.

В рамках сотрудничества «Формулы-1» с компанией Disney Молния Маккуин совершит почетный круг по трассе. Дизайн автомобиля изменили под стилистику машины безопасности.

Официальный автомобиль безопасности «Формулы-1» также получил специальную ливрею в стиле Радиатор-Спрингс. На задней части машины разместили надпись фирменную фразу героя «Кчау!».

Гран-при Италии пройдет в Монце с 4 по 6 сентября.