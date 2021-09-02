«Локомотив» объявил о переходе Анджорина
«Локомотив» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Челси» Фаустино Анджорина. Красно-зеленые арендовали игрока на один год.
«Локомотив» и «Челси» подписали арендное соглашение, в соответствии с которым в московский клуб переходит 19-летний атакующий полузащитник Фаустино Анджорином. Срок аренды — 1 год, с правом приоритетного выкупа", — говорится в пресс-релизе московского клуба.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего англичанина в 2,3 миллиона евро. Его действующий контракт с «Челси» рассчитан до 2025 года.
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