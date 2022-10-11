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Главные трансферы зимы. Разворот Криштиану Роналду на Восток, звезды ЧМ-2022 в АПЛ и бегство от Гвардиолы
Выбрали десятку самых крутых трансферов зимы.
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Сломанные факсы, долгие раздумья и разгильдяйство. Трансферы, сорвавшиеся в последний момент
По мотивам несостоявшегося перехода Зиеша в «ПСЖ».
Бешеные траты и хитрость «Челси», рекорд по расходам и гигантский контракт Роналду. Чем запомнится зимнее окно
В Европе завершился событийный регистрационный период.
Денежное безумие и британский рекорд от «Челси». Главные итоги январского трансферного окна в Европе
Энцо Фернандес все-таки переедет в Лондон.
«Челси» обновил трансферный рекорд, «Арсенал» подписал Жоржиньо, переход Азмуна в «Марсель» сорвался
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Месси близок к новому контракту с «ПСЖ» — озолотится и он, и клуб. Возвращения в «Барсу», похоже, не случится
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Где продолжит карьеру 19-летний полузащитник?
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Самые высокооплачиваемые футболисты мира: Мбаппе опередил Месси и Роналду
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26 янв 01:30
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Главные события субботы в европейском футболе.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|19
|16
|2
|1
|39-7
|50
|
2
|Реал
|20
|14
|3
|3
|40-17
|45
|
3
|Р. Сосьедад
|19
|12
|3
|4
|28-18
|39
|
4
|Атлетико
|20
|10
|5
|5
|29-17
|35
|
5
|Бетис
|20
|9
|4
|7
|24-20
|31
|
6
|Вильярреал
|20
|9
|4
|7
|22-17
|31
|
7
|Атлетик
|20
|8
|5
|7
|29-21
|29
|
8
|Осасуна
|20
|8
|5
|7
|19-19
|29
|
9
|Р. Вальекано
|19
|8
|5
|6
|25-22
|29
|
10
|Мальорка
|20
|8
|4
|8
|16-18
|28
|
11
|Сельта
|20
|6
|5
|9
|22-32
|23
|
12
|Альмерия
|19
|6
|4
|9
|23-29
|22
|
13
|Жирона
|19
|5
|6
|8
|26-29
|21
|
14
|Севилья
|19
|5
|6
|8
|21-26
|21
|
15
|Эспаньол
|20
|4
|9
|7
|24-30
|21
|
16
|Вальядолид
|19
|6
|2
|11
|14-28
|20
|
17
|Валенсия
|19
|5
|5
|9
|25-23
|20
|
18
|Кадис
|20
|4
|7
|9
|15-33
|19
|
19
|Хетафе
|20
|4
|6
|10
|17-27
|18
|
20
|Эльче
|20
|1
|6
|13
|15-40
|9
Результаты / календарь
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.02
|23:00
|
Атлетик – Кадис
|4 : 1
|4.02
|16:00
|
Эспаньол – Осасуна
|1 : 1
|4.02
|18:15
|
Эльче – Вильярреал
|3 : 1
|4.02
|20:30
|
Атлетико – Хетафе
|1 : 1
|4.02
|23:00
|
Бетис – Сельта
|3 : 4
|5.02
|16:00
|
Мальорка – Реал
|1 : 0
|5.02
|18:15
|
Жирона – Валенсия
|- : -
|5.02
|20:30
|
Р. Сосьедад – Вальядолид
|- : -
|5.02
|23:00
|
Барселона – Севилья
|- : -
|6.02
|23:00
|
Р. Вальекано – Альмерия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|9
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|11
|3
|1
|
|
Педро Бигас
Эльче
|17
|2
|3
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|13
|2
|2
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