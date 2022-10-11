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Испания
20:00
«Мальорка» — «Реал»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Мальорка» — «Реал»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Хетафе»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Валенсия»: чемпионат Испании, 17-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Барселона»: чемпионат Испании, 17-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Реал Сосьедад»: чемпионат Испании, видеообзор
«Осасуна» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 19-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Барселона»: чемпионат Испании, 19-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Атлетико»: Кубок Испании, 1/4 финала, видеообзор матча
«Валенсия» — «Атлетик»: Кубок Испании, 1/4 финала, видеообзор матча
«Осасуна» — «Севилья»: Кубок Испании, 1/4 финала, видеообзор
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: Кубок Испании, 1/4 финала, видеообзор
«Атлетик» — «Реал»: чемпионат Испании, 18-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Хетафе»: чемпионат Испании, 18-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Вальядолид»: чемпионат Испании, видеообзор
«Реал» — «Барселона»: Суперкубок Испании, финал, видеообзор матча
«Альмерия» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 17-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: чемпионат Испании, видеообзор
«Бетис» — «Барселона»: Суперкубок Испании, полуфинал, видеообзор
«Реал» — «Валенсия»: Суперкубок Испании, полуфинал, видеообзор
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор матча
«Вильярреал» — «Реал»: чемпионат Испании, 16-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Эспаньол»: чемпионат Испании, видеообзор
«Вальядолид» — «Реал»: чемпионат Испании, 15-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Эльче»: чемпионат Испании, 15-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Кадис»: чемпионат Испании, 14-й тур, видеообзор матча
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 19 16 2 1 39-7 50
2
 Реал 20 14 3 3 40-17 45
3
 Р. Сосьедад 19 12 3 4 28-18 39
4
 Атлетико 20 10 5 5 29-17 35
5
 Бетис 20 9 4 7 24-20 31
6
 Вильярреал 20 9 4 7 22-17 31
7
 Атлетик 20 8 5 7 29-21 29
8
 Осасуна 20 8 5 7 19-19 29
9
 Р. Вальекано 19 8 5 6 25-22 29
10
 Мальорка 20 8 4 8 16-18 28
11
 Сельта 20 6 5 9 22-32 23
12
 Альмерия 19 6 4 9 23-29 22
13
 Жирона 19 5 6 8 26-29 21
14
 Севилья 19 5 6 8 21-26 21
15
 Эспаньол 20 4 9 7 24-30 21
16
 Вальядолид 19 6 2 11 14-28 20
17
 Валенсия 19 5 5 9 25-23 20
18
 Кадис 20 4 7 9 15-33 19
19
 Хетафе 20 4 6 10 17-27 18
20
 Эльче 20 1 6 13 15-40 9
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.02 23:00
Атлетик – Кадис
 4 : 1
4.02 16:00
Эспаньол – Осасуна
 1 : 1
4.02 18:15
Эльче – Вильярреал
 3 : 1
4.02 20:30
Атлетико – Хетафе
 1 : 1
4.02 23:00
Бетис – Сельта
 3 : 4
5.02 16:00
Мальорка – Реал
 1 : 0
5.02 18:15
Жирона – Валенсия
 - : -
5.02 20:30
Р. Сосьедад – Вальядолид
 - : -
5.02 23:00
Барселона – Севилья
 - : -
6.02 23:00
Р. Вальекано – Альмерия
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 11 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 17 2 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 13 2 2
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