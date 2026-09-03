Слуцкий планирует продолжить тренерскую карьеру в профессиональном футболе

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что рассчитывает продолжить карьеру в профессиональном футболе после ухода из «Шанхай Шэньхуа».

«Для меня все-таки это (медиафутбол — Прим. «СЭ») спецпроект. И сборная медиафутбола России — это все-таки для меня какое-то большое международное событие, к которому я очень рад прикоснуться. И для меня это скорее история популяризации футбола и укрепления дружбы между нашими прекрасными странами. Поэтому я пока все-таки надеюсь, что буду востребован в профессиональном футболе», — приводит слова Слуцкого ТАСС.

10 августа Слуцкий стал тренером сборной России по медиафутболу. 4 сентября команда проведет в Душанбе товарищеский матч с медийной сборной Таджикистана.

55-летний специалист возглавлял «Шанхай Шэньхуа» с января 2024 года и покинул клуб в августе 2026-го. Под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок Китая и дважды стала серебряным призером чемпионата страны.