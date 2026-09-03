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Моуринью — о Месси: «Это игрок, по которому мы будем скучать»

Моуринью — о Месси: «Это игрок, по которому мы будем скучать»

Павел Лопатко

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью прокомментировал решение нападающего Лионеля Месси завершить карьеру в сборной Аргентины.

39-летний Месси объявил о своем решении в социальной сети. Последней игрой нападающего в составе национальной сборной оказался финал чемпионата мира — 2026, в котором его команда уступила Испании со счетом 0:1 в дополнительное время.

«Нет слов, чтобы описать его качества как игрока. С тем, что он сделал на чемпионате мира в 39 лет... Это игрок, по которому мы будем скучать. Нам придется смотреть матчи МЛС, чтобы наслаждаться его последними годами. Не знаю, будет ли это один сезон или несколько. Он один из тех игроков, по которым, как я уже говорил на днях, всегда скучаешь. Этот игрок для нашего поколения, за последние два десятилетия, мы все знаем, что он представляет», — сказал португальский тренер на пресс-конференции.

63-летний Моуринью в качестве главного тренера «Реала» 3 года (с 2010 по 2013-й) противостоял «Барселоне», за которую играл Месси.

Лионель Месси.Карьера Месси в сборной в цифрах: все рекорды — матчи, голы, турниры, титулы

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Лионель Месси
Жозе Моуринью
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 4 4 0 0 17-2 12
2
 Алавес 4 3 1 0 10-3 10
3
 Бетис 4 3 0 1 5-5 9
4
 Реал 4 3 0 1 10-3 9
5
 Депортиво 4 2 2 0 8-5 8
6
 Атлетико 4 2 1 1 7-6 7
7
 Осасуна 4 2 1 1 5-6 7
8
 Севилья 4 2 1 1 7-6 7
9
 Атлетик 4 2 0 2 6-5 6
10
 Леванте 4 1 2 1 5-5 5
11
 Р. Вальекано 4 1 1 2 7-10 4
12
 Реал Сосьедад 4 1 1 2 3-6 4
13
 Эспаньол 4 1 1 2 6-5 4
14
 Расинг 4 1 1 2 7-8 4
15
 Хетафе 3 1 0 2 1-4 3
16
 Вильярреал 4 0 2 2 6-8 2
17
 Сельта 4 0 2 2 1-4 2
18
 Малага 4 0 2 2 1-7 2
19
 Эльче 3 0 1 2 3-9 1
20
 Валенсия 4 0 1 3 1-9 1
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38 тур
4.09 22:00 Бетис – Реал 1 : 0
5.09 17:15 Атлетик – Атлетико 3 : 0
5.09 19:30 Р. Вальекано – Расинг 3 : 2
5.09 22:00 Вильярреал – Депортиво 2 : 3
6.09 17:15 Валенсия – Барселона 0 : 5
6.09 19:30 Алавес – Осасуна 5 : 2
6.09 19:30 Малага – Леванте 0 : 0
6.09 22:00 Эспаньол – Севилья 1 : 1
7.09 20:00 Хетафе – Сельта - : -
7.09 22:30 Эльче – Реал Сосьедад - : -
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Райо Вальекано

 5
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П
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Алавес

 3
Унаи Лопес
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Райо Вальекано

 3
И К Ж
Маркос Алонсо
Маркос Алонсо

Сельта

 3 1 1
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Атлетик

 3 1 1
Фран Перес
Фран Перес

Райо Вальекано

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