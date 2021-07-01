ЦСКА расторг контракт с защитником Котиным
17:10
ЦСКА объявил об уходе из клуба защитника Никиты Котина.
Армейцы расторгли контракт с 18-летним россиянином по обоюдному согласию сторон.
Никита Котин покинул #ЦСКА https://t.co/sX6KWaDhNK pic.twitter.com/6AaJbGxcEh— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 1, 2021
Котин перешел в ЦСКА в январе 2020 года из «Крыльев Советов». Футболист не провел ни одного матча за основную команду красно-синих. Вторую половину сезона игрок провел в омском «Иртыше» на правах аренды, где принял участие в 4 матчах и не отличился результативными действиями.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/nikita-kotin-pokinul-pfk-cska/
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