ЦСКА расторг контракт с защитником Котиным

ЦСКА объявил об уходе из клуба защитника Никиты Котина.

Армейцы расторгли контракт с 18-летним россиянином по обоюдному согласию сторон.

Котин перешел в ЦСКА в январе 2020 года из «Крыльев Советов». Футболист не провел ни одного матча за основную команду красно-синих. Вторую половину сезона игрок провел в омском «Иртыше» на правах аренды, где принял участие в 4 матчах и не отличился результативными действиями.