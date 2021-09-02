«Химки» арендовали защитника «Крыльев Советов» Карпова
«Крылья Советов» объявили о переходе защитника Максима Карпова в «Химки».
26-летний россиянин проведет сезон-2021/22 в подмосковном клубе на правах аренды.
Максим Карпов будет выступать за «Химки»https://t.co/MtrRamo4s8— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) September 2, 2021
26-летний Карпов перешел в «Крылья Советов» в январе 2019 года. В сезоне-2021/22 футболист не принял участия ни в одном официальном матче самарцев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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