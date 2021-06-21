Аяз Гулиев стал игроком тульского «Арсенала»
18:11
Бывший полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев подписал двухлетний контракт «Арсеналом», информирует официальный сайт тульского клуба.
24-летний футболист перешел в «Арсенал» в статусе свободного агента. 11 мая он достиг договоренности о расторжении контракта со «Спартаком».
Гулиев перешел в «Спартак» в январе 2019 года из «Ростова». В мае 2020-го футболист покинул расположение основной команды на сборе в подмосковной Тарасовке и был переведен в «Спартак-2». В минувшем сезоне 24-летний футболист не провел ни одного матча.
Дополнительная информация:
https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/ayaz-dobro-pozhalovat-v-arsenal-/
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