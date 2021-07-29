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«Нижний Новгород» заключил контракт с защитником сборной Венгрии

20:38
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Защитник национальной сборной Венгрии Акош Кечкеш, выступавший за швейцарский «Лугано», заключил контракт с футбольным клубом «Нижний Новгород». Соглашение рассчитано на два года, информирует пресс-служба российского клуба.

В прошедшем сезоне он принял участие в 29 матчах чемпионата швецарии, в которых не отметился результативными действиями. В 2020 году ты дебютировал с национальной сборной Венгрии.

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Иван Шитик все материалы автора

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