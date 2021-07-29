«Нижний Новгород» заключил контракт с защитником сборной Венгрии

Защитник национальной сборной Венгрии Акош Кечкеш, выступавший за швейцарский «Лугано», заключил контракт с футбольным клубом «Нижний Новгород». Соглашение рассчитано на два года, информирует пресс-служба российского клуба.

В прошедшем сезоне он принял участие в 29 матчах чемпионата швецарии, в которых не отметился результативными действиями. В 2020 году ты дебютировал с национальной сборной Венгрии.