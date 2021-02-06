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РПЛ. Новости

Хван Ин Бом тренировался по индивидуальной программе

21:34   Футбол // ТИНЬКОФФ РПЛ

Андрей Червиченко: «Не уверен, что «Спартак» закончит чемпионат успешно»

20:34   Футбол // ТИНЬКОФФ РПЛ 5

«Где Промес? Хватит спрашивать всякую ерунду». Джикия ответил на вопрос о возвращении голландца в «Спартак»

18:50   Футбол // ТИНЬКОФФ РПЛ 1

У Соболева диагностированы травма мышц и ушиб кости

18:42   Футбол // ТИНЬКОФФ РПЛ

Джикия рассказал о состоянии Соболева

18:40   Футбол // ТИНЬКОФФ РПЛ
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Соболев пропустит две недели

18:30   Футбол // ТИНЬКОФФ РПЛ 7

Гендиректор «Риги» жестко раскритиковал судейство в матче со «Спартаком»

18:27   Футбол // ТИНЬКОФФ РПЛ 2
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ЦСКА согласовал переход Рондона. Игроку осталось пройти медобследование

17:00   Футбол // ТИНЬКОФФ РПЛ 112

Зобнин признался, что устал после матча с «Ригой»

16:58   Футбол // ТИНЬКОФФ РПЛ 1
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«Спартак» победил «Ригу» в товарищеском матче

16:44   Футбол // ТИНЬКОФФ РПЛ 55

У Соболева диагностирован ушиб в районе коленного сустава

16:21   Футбол // ТИНЬКОФФ РПЛ 6

Соболев наблюдает за вторым таймом матча с «Ригой» со скамейки запасных

16:12   Футбол // ТИНЬКОФФ РПЛ 2

Комментатор Гутцайт рассказал о состоянии Соболева после повреждения колена

15:55   Футбол // ТИНЬКОФФ РПЛ 18

Эмиль Бохинен согласился перейти в ЦСКА

15:28   Футбол // ТИНЬКОФФ РПЛ 5

«Спартак» отреагировал на травму Соболева: «Саша, здоровья!»

15:22   Футбол // ТИНЬКОФФ РПЛ 2
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Соболев заменен после повреждения колена в матче «Спартак» — «Рига»

15:09   Футбол // ТИНЬКОФФ РПЛ 21

«Зенит» может отпустить Дриусси в «Ривер Плейт»

14:51   Футбол // ТИНЬКОФФ РПЛ 15

Жиго получил ушиб бедра и не сможет сыграть с «Ригой»

14:46   Футбол // ТИНЬКОФФ РПЛ

Хендрикс и Соболев — в старте «Спартака» на матч с «Ригой»

14:09   Футбол // ТИНЬКОФФ РПЛ 3
Выбор редакции

Тедеско выразил свое отношение к критике ветеранов и поддержке Романцева

12:20   Футбол // ТИНЬКОФФ РПЛ 1

Тедеско: «В «Спартаке» сейчас нет второго левого защитника»

12:15   Футбол // ТИНЬКОФФ РПЛ
Выбор редакции

Тедеско рассказал, как проведет первый день после ухода из «Спартака»

12:10   Футбол // ТИНЬКОФФ РПЛ 3

Тедеско рассказал о ситуации с Промесом и трансферных планах «Спартака»

12:05   Футбол // ТИНЬКОФФ РПЛ 1
Выбор редакции

Тедеско объяснил, почему Кокорин не играл против «Сочи» и «Зенита»

12:00   Футбол // ТИНЬКОФФ РПЛ 14

Футболист Дзюба поздравил Волкова с победой над Оверимом на UFC Вегас 18

11:23   Футбол // ТИНЬКОФФ РПЛ 3
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Voetbal: Промес в ближайшее время станет игроком «Спартака»

10:22   Футбол // ТИНЬКОФФ РПЛ 64

Ткаченко рассказал, как Хиддинк в «Анжи» не нашел общего языка с экс-помощником Фергюсона и ушел после 2-го тура

6 февраля 2021, 22:45   Футбол // ТИНЬКОФФ РПЛ 1

«Здесь что, только русских меняют?» Как эта фраза Игоря Денисова в раздевалке стала поводом для развала «Анжи»

6 февраля 2021, 21:45   Футбол // ТИНЬКОФФ РПЛ 3

Дивеев работал по индивидуальной программе на тренировке ЦСКА

6 февраля 2021, 21:26   Футбол // ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спартак» подарил Хендриксу огромный торт

6 февраля 2021, 21:08   Футбол // ТИНЬКОФФ РПЛ
Бесценная лига

Турниры

Положение команд
Команды И В Н П +/- О
1 Зенит 19 12 5 2 43-15 41
2 ЦСКА 19 11 4 4 35-17 37
3 Спартак 19 10 5 4 33-21 35
4 Сочи 19 9 6 4 28-22 33
5 Ростов 19 10 2 7 24-20 32
6 Динамо 19 9 3 7 24-21 30
7 Краснодар 19 9 3 7 35-19 30
8 Локомотив 19 8 4 7 21-25 28
9 Рубин 19 8 4 7 24-25 28
10 Ахмат 19 7 5 7 19-21 26
11 Химки 19 7 4 8 24-30 25
12 Урал 19 4 9 6 16-23 21
13 Ротор 19 3 5 11 9-30 14
14 Арсенал 19 3 5 11 17-30 14
15 Уфа 19 3 4 12 14-31 13
16 Тамбов 19 3 4 12 13-29 13
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