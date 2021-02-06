РПЛ. Новости
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Соболев пропустит две недели
18:30 Футбол // ТИНЬКОФФ РПЛ 7
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ЦСКА согласовал переход Рондона. Игроку осталось пройти медобследование
17:00 Футбол // ТИНЬКОФФ РПЛ 112
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«Спартак» победил «Ригу» в товарищеском матче
16:44 Футбол // ТИНЬКОФФ РПЛ 55
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Соболев заменен после повреждения колена в матче «Спартак» — «Рига»
15:09 Футбол // ТИНЬКОФФ РПЛ 21
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Тедеско выразил свое отношение к критике ветеранов и поддержке Романцева
12:20 Футбол // ТИНЬКОФФ РПЛ 1
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Тедеско рассказал, как проведет первый день после ухода из «Спартака»
12:10 Футбол // ТИНЬКОФФ РПЛ 3
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Тедеско объяснил, почему Кокорин не играл против «Сочи» и «Зенита»
12:00 Футбол // ТИНЬКОФФ РПЛ 14
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Voetbal: Промес в ближайшее время станет игроком «Спартака»
10:22 Футбол // ТИНЬКОФФ РПЛ 64
Дивеев работал по индивидуальной программе на тренировке ЦСКА
6 февраля 2021, 21:26 Футбол // ТИНЬКОФФ РПЛ
«Спартак» подарил Хендриксу огромный торт
6 февраля 2021, 21:08 Футбол // ТИНЬКОФФ РПЛ