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«Нижний Новгород» подписал двухлетний контракт с голкипером «Арсенала» Нигматуллиным

16:53
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«Нижний Новгород» подписал двухлетний контракт с бывшим голкипером тульского «Арсенала» Артуром Нигматуллиным, сообщает пресс-служба нижегородцев.

23 июня 30-летний россиянин покинул «Арсенал» в связи с истечением срока контракта.

В минувшем сезоне Нигматуллин провел за тульскую команду 10 матчей, пропустив 18 мячей.

Дополнительная информация:

http://fcnn.ru/nn-info/news/team/77968/

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