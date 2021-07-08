«Нижний Новгород» подписал двухлетний контракт с голкипером «Арсенала» Нигматуллиным
16:53
«Нижний Новгород» подписал двухлетний контракт с бывшим голкипером тульского «Арсенала» Артуром Нигматуллиным, сообщает пресс-служба нижегородцев.
23 июня 30-летний россиянин покинул «Арсенал» в связи с истечением срока контракта.
В минувшем сезоне Нигматуллин провел за тульскую команду 10 матчей, пропустив 18 мячей.
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