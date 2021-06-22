Симонян подписал контракт с «Нижним Новгородом»
21:20
Как стало известно «СЭ», Артем Симонян из «Томи» подписал контракт с «Нижним Новгородом». Футболист является воспитанником «Зенита».
Контракт игрока с «Томью» истекает 30 июня. В прошедшем сезоне 26-летний армянский полузащитник провел 16 матчей в Олимп-ФНЛ и забил четыре мяча.
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