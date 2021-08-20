Жигулев перешел из «Краснодара» в польский «Заглембе»
12:28
«Краснодар» и «Заглембе» (Любин), выступающий в Высшей лиге чемпионата Польши, достигли договоренности о переходе Ильи Жигулева в польский клуб, информирует сайт «быков».
Жигулев является воспитанником Академии ФК «Краснодар». За команды черно-зеленых полузащитник в сумме провел 164 матча, в которых отметился 12 забитыми мячами.
«Руководство ФК «Краснодар» благодарит Илью за годы сотрудничества и желает успехов в его дальнейшей профессиональной карьере!», — говорится в сообщении.
Дополнительная информация:
https://www.fckrasnodar.ru/teams/team2/news/object/?object_id=139957
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