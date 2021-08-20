Жигулев перешел из «Краснодара» в польский «Заглембе»

«Краснодар» и «Заглембе» (Любин), выступающий в Высшей лиге чемпионата Польши, достигли договоренности о переходе Ильи Жигулева в польский клуб, информирует сайт «быков».

Жигулев является воспитанником Академии ФК «Краснодар». За команды черно-зеленых полузащитник в сумме провел 164 матча, в которых отметился 12 забитыми мячами.

«Руководство ФК «Краснодар» благодарит Илью за годы сотрудничества и желает успехов в его дальнейшей профессиональной карьере!», — говорится в сообщении.