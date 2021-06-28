Защитник Иван Новосельцев покинул «Сочи», сообщает 28 июня официальный сайт клуба. Срок его контракта подошел к концу, соглашение не будет продлено.

«Благодарим Ваню за проделанную работу и желаем успехов на новом месте!» — говорится в сообщении.

29-летний футболист перешел в «Сочи» в 2019 году. За два сезона Новосельцев провел 35 матчей за команду, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Ранее игрок также выступал за «Ростов», «Анжи», тульский «Арсенал», «Зенит», «Торпедо» и «Истру».