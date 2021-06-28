Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Новосельцев покинул «Сочи»

17:57
Иван Новосельцев. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Иван Новосельцев. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Защитник Иван Новосельцев покинул «Сочи», сообщает 28 июня официальный сайт клуба. Срок его контракта подошел к концу, соглашение не будет продлено.

«Благодарим Ваню за проделанную работу и желаем успехов на новом месте!» — говорится в сообщении.

29-летний футболист перешел в «Сочи» в 2019 году. За два сезона Новосельцев провел 35 матчей за команду, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Ранее игрок также выступал за «Ростов», «Анжи», тульский «Арсенал», «Зенит», «Торпедо» и «Истру».

Дополнительная информация:

https://pfcsochi.ru/news/2020-21/ivan-novoseltsev-pokinul-nash-klub/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Как росли зарплаты в сборной России. От 500 долларов в 1990-е до 7 миллионов Хиддинка и Капелло
Крал — о победе Чехии над Нидерландами: «Невероятный вечер»
Бузова в черном, перстни Киркорова, ответ Тарасовой от Сычева. Что ждет зрителей в шестом выпуске «Ледникового периода»
Дзюба и "дочка Новосельцева". Милота дня

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы