Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Тренер Саркис Оганесян покинул «Локомотив»

18:33
Теги:

Тренер «Локомотива» Саркис Оганесян покинул основную команду в связи с истечением срока контракта, информирует официальный сайт клуба.

В качества игрока Оганесян присоединился к железнодорожникам в 1994 году и провел в составе «Локомотива» более ста матчей. За это время он дважды становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России, а также выиграл Кубок России в 1996 году.

С 2004 года специалист работал тренером в системе клуба.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/24239

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Сорокин — о форме сборной Украины: «Жаль, что турнир становится ареной для политических дискуссий»
Еще одна девушка стала жертвой "лосиноостровского" маньяка
Какие комнатные цветы могут навлечь на вас одиночество
Байден заблудился на саммите G7

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы