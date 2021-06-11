Тренер Саркис Оганесян покинул «Локомотив»

Тренер «Локомотива» Саркис Оганесян покинул основную команду в связи с истечением срока контракта, информирует официальный сайт клуба.

В качества игрока Оганесян присоединился к железнодорожникам в 1994 году и провел в составе «Локомотива» более ста матчей. За это время он дважды становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России, а также выиграл Кубок России в 1996 году.

С 2004 года специалист работал тренером в системе клуба.