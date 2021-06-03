Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Чистяков подписал четырехлетний контракт с «Зенитом»

18:04
Дмитрий Чистяков. Фото ФК «Зенит»
Дмитрий Чистяков. Фото ФК «Зенит»
Теги:

«Зенит» и «Ростов» достигли соглашения о переходе защитника Дмитрия Чистякова, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. Контракт игрока с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан на четыре года.

В октябре 2020 года Чистяков перешел в «Зенит» на правах аренды из «Ростова» до конца сезона с правом выкупа. За сине-бело-голубых игрок провел 14 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Вместе с петербургским клубом он стал чемпионом России.

За «Ростов» 27-летний футболист провел 25 матчей и забил один мяч.

Читайте также

Если победим Канаду — обойдем ее в мировом рейтинге. И первому месту России в нем сможет помешать только Финляндия
Пили и били: соседка о семье малыша, погибшего после падения с балкона
Ученые определили людей с высоким уровнем устойчивости к COVID-19
Стали известны дата и место прощания с Андреем Погребинским

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
11
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы