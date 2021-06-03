Чистяков подписал четырехлетний контракт с «Зенитом»

«Зенит» и «Ростов» достигли соглашения о переходе защитника Дмитрия Чистякова, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. Контракт игрока с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан на четыре года.

В октябре 2020 года Чистяков перешел в «Зенит» на правах аренды из «Ростова» до конца сезона с правом выкупа. За сине-бело-голубых игрок провел 14 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Вместе с петербургским клубом он стал чемпионом России.

За «Ростов» 27-летний футболист провел 25 матчей и забил один мяч.