«Рубин» продлил контракт с защитником Степановым и отдал его в аренду в тульский «Арсенал»

«Рубин» продлил контракт с 21-летним защитником Данилом Степановым до мая 2023 года, сообщает сайт клуба.

В следующем сезоне Данил на правах аренды будет выступать за тульский «Арсенал». Арендное соглашение рассчитано до окончания сезона-2021/2022.

Данил Степанов — воспитанник казанского клуба: с 7 лет занимался в академии «Рубина», затем выступал за молодежную команду, а с декабря 2018 года — за главную.

Сыграл за главную команду 20 матчей. Прошлый сезон Степанов провел в аренде в волгоградском «Роторе», в 22 матчах отметился одним голом.