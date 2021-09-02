«Зенит» подписал контракт со Станиславом Крицюком
«Зенит» объявил о подписании вратаря «Жил Висенте» Станислава Крицюка.
Контракт с 30-летним россиянином подписан по схеме «1+1». Сумма трансфера не сообщается. Футболист будет выступать за команду из Санкт-Петербурга под номером 1.
Дамы и господа, предлагаем вашему вниманию презентацию нового вратаря «Зенита»! ?— ФК «Зенит» (@zenit_spb) September 2, 2021
Крицюк выступал за «Жил Висенте» с июля 2021 года. Предыдущим российским клубом футболиста был «Краснодар», где он выступал с 2016 по 2020 год. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость вратаря в 2,5 миллиона евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-09-02-stanislav-kritsyuk-v-zenite-.htm
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