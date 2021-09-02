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«Зенит» подписал контракт со Станиславом Крицюком

14:19
Станислав Крицюк. Фото ФК «Зенит» Станислав Крицюк. Фото ФК «Зенит»
Станислав Крицюк. Фото ФК «Зенит»
Теги:

«Зенит» объявил о подписании вратаря «Жил Висенте» Станислава Крицюка.

Контракт с 30-летним россиянином подписан по схеме «1+1». Сумма трансфера не сообщается. Футболист будет выступать за команду из Санкт-Петербурга под номером 1.

Крицюк выступал за «Жил Висенте» с июля 2021 года. Предыдущим российским клубом футболиста был «Краснодар», где он выступал с 2016 по 2020 год. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость вратаря в 2,5 миллиона евро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • bk news
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия 0
Хорватия 0
Матч завершен

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения 1
Словакия 1
Матч завершен

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-09-02-stanislav-kritsyuk-v-zenite-.htm

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Иван Торопцев все материалы автора

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