Смольников покинул «Краснодар»
15:08
Защитник «Краснодара» Игорь Смольников покинул команду, сообщает пресс-служба команды.
Футболист расторг контракт с клубом, который был рассчитан до лета 2022 года.
В составе «Краснодара» 32-летний футболист выступал с лета 2020 года. В 32 матчах прошедшего сезона Смольников сделал три результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=139434
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