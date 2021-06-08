Смольников покинул «Краснодар»

Защитник «Краснодара» Игорь Смольников покинул команду, сообщает пресс-служба команды.

Футболист расторг контракт с клубом, который был рассчитан до лета 2022 года.

В составе «Краснодара» 32-летний футболист выступал с лета 2020 года. В 32 матчах прошедшего сезона Смольников сделал три результативные передачи.