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Смольников покинул «Краснодар»

15:08
Игорь Смольников. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Смольников. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Краснодара» Игорь Смольников покинул команду, сообщает пресс-служба команды.

Футболист расторг контракт с клубом, который был рассчитан до лета 2022 года.

В составе «Краснодара» 32-летний футболист выступал с лета 2020 года. В 32 матчах прошедшего сезона Смольников сделал три результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=139434

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