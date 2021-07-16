Вратарь «Уфы» Чернов продолжит карьеру в Дании

«Уфа» объявила о переходе вратаря Алексея Чернова в датский клуб «Вайле».

Условия сделки не сообщаются. 23-летний россиянин заключил контракт с датской командой до конца июня 2023 года.

Чернов выступал за «Уфу» с лета 2017 года. В сезоне-2020/21 он провел 2 матча за уфимцев и пропустил 3 мяча.