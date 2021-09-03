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«Химки» подписали форварда «Ростова» Долгова

14:47
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Нападающий «Ростова» Александр Долгов продолжит карьеру в «Химках», сообщает пресс-служба подмосковной команды.

22-летний россиянин подписал контракт с химчанами на 3 года. Сумма сделки не сообщается, по данным портала Transfermarkt.com она составила 115 тысяч евро.

Публикация от Футбольный клуб «Химки» (@fckhimki)

Долгов выступал за «Химки» на правах аренды в сезоне-2020/21, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи в 7 матчах за команду.

Дополнительная информация:

https://fckhimki.com/news/sezon-2021-2022/sentyabr/aleksandr-dolgov-podpisal-kontrakt-s-khimkami/

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Иван Торопцев все материалы автора

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