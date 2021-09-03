«Химки» подписали форварда «Ростова» Долгова

Нападающий «Ростова» Александр Долгов продолжит карьеру в «Химках», сообщает пресс-служба подмосковной команды.

22-летний россиянин подписал контракт с химчанами на 3 года. Сумма сделки не сообщается, по данным портала Transfermarkt.com она составила 115 тысяч евро.

Долгов выступал за «Химки» на правах аренды в сезоне-2020/21, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи в 7 матчах за команду.