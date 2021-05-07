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«Зенит» интересуется бразильским полузащитником Клаудинью

21:08
Клаудинью. Фото football24.news.
Клаудинью. Фото football24.news.
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«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику бразильского клуба «Ред Булл Брагантино» Клаудинью, сообщает 7 мая UOL Esporte.

По данным источника, российский клуб уже провел предварительные переговоры о трансфере. На футболиста также претендуют «Рома» и «Лейпциг». Его стоимость оценивается в 12 миллионов евро. В «Брагантино» рассчитывают, что после вызова в сборную Бразилии эта сумма может вырасти до 15 миллионов.

24-летний бразилец в текущем сезоне провел 16 матчей за «Ред Булл Брагантино» и забил трижды при четырех голевых передачах.

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