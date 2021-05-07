«Зенит» интересуется бразильским полузащитником Клаудинью
«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику бразильского клуба «Ред Булл Брагантино» Клаудинью, сообщает 7 мая UOL Esporte.
По данным источника, российский клуб уже провел предварительные переговоры о трансфере. На футболиста также претендуют «Рома» и «Лейпциг». Его стоимость оценивается в 12 миллионов евро. В «Брагантино» рассчитывают, что после вызова в сборную Бразилии эта сумма может вырасти до 15 миллионов.
24-летний бразилец в текущем сезоне провел 16 матчей за «Ред Булл Брагантино» и забил трижды при четырех голевых передачах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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