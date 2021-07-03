«Сочи» объявил о переходе воспитанника «Челси»
15:09
Полузащитник «Метца» Викторьен Ангбан стал игроком «Сочи», информирует официальный сайт российского клуба. По информации «СЭ», срок контракта с 24-летним ивуарийским футболистом — «2+1».
Ангбан является воспитанником «Челси». Ранее хавбек выступал в бельгийском «Сент-Трюйдене» и «Гранаде».
На счету Ангбана 13 матчей в составе сборной Кот-д'Ивуара.
В минувшем сезоне футболист провел 29 игр за «Метц» и сделал одну результативную передачу.
Иногда о трансфере объявить можно так просто ? pic.twitter.com/X38scwYIkw— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) July 3, 2021
Дополнительная информация:
https://www.pfcsochi.ru/news/2021-2022/viktoren-angban-prodolzhit-kareru-v-sochi-/
Читайте также
История Ярмоленко: 30 миллионов от «Зенита», отказ Китаю, сравнение со Смоловым и интервью на русском языке
1
Зачет
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю