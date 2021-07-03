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«Сочи» объявил о переходе воспитанника «Челси»

15:09
Викторьен Ангбан. Фото Instagram
Викторьен Ангбан. Фото Instagram
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Полузащитник «Метца» Викторьен Ангбан стал игроком «Сочи», информирует официальный сайт российского клуба. По информации «СЭ», срок контракта с 24-летним ивуарийским футболистом — «2+1».

Ангбан является воспитанником «Челси». Ранее хавбек выступал в бельгийском «Сент-Трюйдене» и «Гранаде».

На счету Ангбана 13 матчей в составе сборной Кот-д'Ивуара.

В минувшем сезоне футболист провел 29 игр за «Метц» и сделал одну результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://www.pfcsochi.ru/news/2021-2022/viktoren-angban-prodolzhit-kareru-v-sochi-/

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