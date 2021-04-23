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В «Спартаке» подтвердили интерес к Кралу из АПЛ

20:12
Алекс Крал. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алекс Крал. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал «СЭ» заявление агентов полузащитника красно-белых Алекса Крала. Ранее руководители агентства K2K Sports Карол Кисел и Мартин Латко подтвердили интерес к игроку от клубов АПЛ.

«Могу подтвердить, что интерес есть, но пока без какой-либо конкретики. Крал для нас — ключевой игрок. И тренерский штаб, и клуб в целом довольны, как он развивается», — сказал Фетисов «СЭ».

В декабре стало известно об интересе к Кралу со стороны «Вест Хэма».

Крал перешел в «Спартак» в сентябре 2019 года. В текущем сезоне 22-летний чешский полузащитник провел 25 матчей в чемпионате России, в которых отдал 4 голевые передачи.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 9 млн евро.

(Константин Колмаков)

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