В «Спартаке» подтвердили интерес к Кралу из АПЛ
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал «СЭ» заявление агентов полузащитника красно-белых Алекса Крала. Ранее руководители агентства K2K Sports Карол Кисел и Мартин Латко подтвердили интерес к игроку от клубов АПЛ.
«Могу подтвердить, что интерес есть, но пока без какой-либо конкретики. Крал для нас — ключевой игрок. И тренерский штаб, и клуб в целом довольны, как он развивается», — сказал Фетисов «СЭ».
В декабре стало известно об интересе к Кралу со стороны «Вест Хэма».
Крал перешел в «Спартак» в сентябре 2019 года. В текущем сезоне 22-летний чешский полузащитник провел 25 матчей в чемпионате России, в которых отдал 4 голевые передачи.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 9 млн евро.
(Константин Колмаков)
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