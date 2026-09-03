Защитник Майсон Родригес перешел в «Краснодар» из «Унион Санта-Фе»

Защитник Майсон Родригес стал игроком «Краснодара», сообщила пресс-служба «быков».

23-летний уругваец подписал контракт с «Краснодаром» до конца июня 2030 года. Он будет выступать под 2-м номером.

В прошлом сезоне Родригес принял участие в 37 матчах и забил 1 гол.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.