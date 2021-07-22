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Бывший защитник «Локомотива» Лысов объявил о завершении карьеры в 23 года

14:50
Михаил Лысов. Фото ФК Локомотив
Михаил Лысов. Фото ФК Локомотив
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Бывший защитник «Локомотива» Михаил Лысов объявил о решении завершить карьеру в возрасте 23 лет. По его словам, причиной стали проблемы со здоровьем, и теперь он хочет заниматься тренерской деятельностью.

«Я завершаю карьеру. Не играл восемь месяцев, были серьезные проблемы со здоровьем. Я пытался вернуться, — приводит слова Лысова «Чемпионат». — Последнее время был с «Нижним Новгородом», они уже должны были меня подписывать. Но организм снова дал знак, что рисковать нельзя. Есть семья, и нет ничего важнее. Когда организм второй раз тебе говорит, что тебе нельзя заниматься футболом, то выбора особо не остается.

Да, решение тяжелое, но жизнь на этом не заканчивается. Благодарен «Локо» за то, что они меня воспитывали с ранних лет. Клуб подарил мне пусть не большую, но хорошую карьеру. Удалось выиграть чемпионат России, Кубок, принимать в этом участие. Благодарен клубу, всем тренерам, игрокам, персоналу. Совместными усилиями они подарили мне такую карьеру. Планирую остаться в футболе.

Хочу заниматься тренерской деятельностью. Думаю, начну с детей. Надо получить лицензии и работать. Сейчас у меня такие планы. Посмотрим, мое это или нет. Но желание такое есть. Всегда старался на тренировках все делать на максимум. Может, где-то мне это и помешало. Значит, так было суждено».

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4408573-organizm-dal-znak-eks-futbolist-lokomotiva-mihail-lysov-zavershil-kareru-v-23-goda.html

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