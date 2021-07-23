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«Уфа» подписала ангольского форварда, выступавшего в чемпионате России по мини-футболу

11:47
Эгаш Касинтура (слева) и Шамиль Газизов. Фото Twitter
Эгаш Касинтура (слева) и Шамиль Газизов. Фото Twitter
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«Уфа» объявила о заключении контракта с нападающим Эгашем Касинтурой.

Соглашение с 23-летним ангольцем рассчитано на 3 года.

Ранее Касинтура играл за команду «Новая Генерация», которая выступает в чемпионате России по мини-футболу. В сезоне-2020/21 форвард забил 14 голов в 30 матчах за команду из Сыктывкара.

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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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