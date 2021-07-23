«Уфа» подписала ангольского форварда, выступавшего в чемпионате России по мини-футболу

«Уфа» объявила о заключении контракта с нападающим Эгашем Касинтурой.

Соглашение с 23-летним ангольцем рассчитано на 3 года.

?? Эгаш Касинтура — официально в ФК «Уфа»!



Футбольный клуб «Уфа» подписал контракт с ангольским футболистом Эгашем Касинтурой. Трудовое соглашение рассчитано на 3 года ??



Мы рады приветствовать Эгаша в нашей команде, желаем отличной игры и больших побед! ? pic.twitter.com/oG2TX3Ohpp — ФК УФА (@UfaFc) July 23, 2021

Ранее Касинтура играл за команду «Новая Генерация», которая выступает в чемпионате России по мини-футболу. В сезоне-2020/21 форвард забил 14 голов в 30 матчах за команду из Сыктывкара.