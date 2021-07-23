«Уфа» подписала ангольского форварда, выступавшего в чемпионате России по мини-футболу
11:47
«Уфа» объявила о заключении контракта с нападающим Эгашем Касинтурой.
Соглашение с 23-летним ангольцем рассчитано на 3 года.
?? Эгаш Касинтура — официально в ФК «Уфа»!— ФК УФА (@UfaFc) July 23, 2021
Футбольный клуб «Уфа» подписал контракт с ангольским футболистом Эгашем Касинтурой. Трудовое соглашение рассчитано на 3 года ??
Мы рады приветствовать Эгаша в нашей команде, желаем отличной игры и больших побед! ? pic.twitter.com/oG2TX3Ohpp
Ранее Касинтура играл за команду «Новая Генерация», которая выступает в чемпионате России по мини-футболу. В сезоне-2020/21 форвард забил 14 голов в 30 матчах за команду из Сыктывкара.
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