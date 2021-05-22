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«Уфа» подписала защитника «Волгаря» Журавлева

11:25
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«Уфа» объявила о переходе в команду защитника «Волгаря» Юрия Журавлева.

Уфимский клуб заключил с 24-летним россиянином долгосрочный контракт, точный срок которого не сообщается.

В сезоне-2020/21 Журавлев провел 42 матча за «Волгарь», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 400 тысяч евро.

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