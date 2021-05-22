«Уфа» подписала защитника «Волгаря» Журавлева
11:25
«Уфа» объявила о переходе в команду защитника «Волгаря» Юрия Журавлева.
Уфимский клуб заключил с 24-летним россиянином долгосрочный контракт, точный срок которого не сообщается.
Юрий Журавлев — новый футболист «Уфы»!— ФК УФА (@UfaFc) May 22, 2021
24-летний центральный защитник подписал долгосрочный контракт с нашим клубом. В прошлом сезоне Журавлев выступал за астраханский «Волгарь», провел 41 матч в первенстве ФНЛ и забил 1 гол.
Успехов и покорения новых вершин вместе с ФК «Уфа»! pic.twitter.com/NtcmfA1rp7
В сезоне-2020/21 Журавлев провел 42 матча за «Волгарь», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 400 тысяч евро.
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