«Уфа» подписала защитника «Волгаря» Журавлева

«Уфа» объявила о переходе в команду защитника «Волгаря» Юрия Журавлева.

Уфимский клуб заключил с 24-летним россиянином долгосрочный контракт, точный срок которого не сообщается.

Юрий Журавлев — новый футболист «Уфы»!



24-летний центральный защитник подписал долгосрочный контракт с нашим клубом. В прошлом сезоне Журавлев выступал за астраханский «Волгарь», провел 41 матч в первенстве ФНЛ и забил 1 гол.



Успехов и покорения новых вершин вместе с ФК «Уфа»! pic.twitter.com/NtcmfA1rp7 — ФК УФА (@UfaFc) May 22, 2021

В сезоне-2020/21 Журавлев провел 42 матча за «Волгарь», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 400 тысяч евро.