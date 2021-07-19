«Сочи» арендовал форварда Воробьева у «Оренбурга»
Нападающий Дмитрий Воробьев будет выступать за «Сочи» на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба. 23-летний российский футболист принадлежит «Оренбургу».
В текущем сезоне Воробьев провел два матча за «Оренбург», забил один гол и сделал 4 результативных передачи. В прошлом сезоне форвард принял участие в 39 играх, забил 24 гола и отдал три передачи.
Портал transfermarkt оценивает игрока в 750 тысяч евро.
Воробьев является воспитанником «Краснодара».
Дмитрий Воробьёв — в «Сочи»!— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) July 19, 2021
Нападающий пополнил состав нашей команды, перейдя из «Оренбурга» на правах аренды.
В минувшим сезоне центрфорвард провёл 39 матчей в чемпионате ФНЛ, в которых стал автором 24 мячей и трёх результативных передач.
Добро пожаловать в «Сочи», Дима! ?? pic.twitter.com/l0Uyc5orYt
Дополнительная информация:
https://www.pfcsochi.ru/news/2021-2022/dmitriy-vorobyev-v-sochi-/
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