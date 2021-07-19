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«Сочи» арендовал форварда Воробьева у «Оренбурга»

15:35
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Нападающий Дмитрий Воробьев будет выступать за «Сочи» на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба. 23-летний российский футболист принадлежит «Оренбургу».

В текущем сезоне Воробьев провел два матча за «Оренбург», забил один гол и сделал 4 результативных передачи. В прошлом сезоне форвард принял участие в 39 играх, забил 24 гола и отдал три передачи.

Портал transfermarkt оценивает игрока в 750 тысяч евро.

Воробьев является воспитанником «Краснодара».

Дополнительная информация:

https://www.pfcsochi.ru/news/2021-2022/dmitriy-vorobyev-v-sochi-/

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