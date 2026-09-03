Тактаров — о возможном бое с Дзюбой: «Как-нибудь справлюсь»

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров прокомментировал «СЭ» возможный поединок с футболистом Артемом Дзюбой.

«Как вижу бой? Так же, как когда на меня выпустили 10 курсантов. Можете посмотреть в моих соцсетях. Мне все равно, какой Дзюба как боец. Вот вышли на меня 10 курсантов, я тоже их не знал, но ничего, отметелил всех подряд. Вот и с Дзюбой как-нибудь справлюсь», — сказал Тактаров «СЭ».

Ранее Тактаров заявил Sport24, что готов рассмотреть возможный бой с Артемом Дзюбой. В качестве минимального условия бывший боец назвал сумму в 15 миллионов рублей.