«Краснодар» расторг контракт с Евгением Марковым

«Краснодар» и нападающий Евгений Марков договорились о досрочном прекращении контракта, в соответствии с опцией в трудовом договоре. Контракт с футболистом истекал 31 мая 2022 года, сообщает сайт клуба.

Форвард присоединился к «быкам» в октябре 2020 года. Он принял участие в 8 матчах за основную команду и отдал 1 результативную передачу.