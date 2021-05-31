«Краснодар» расторг контракт с Евгением Марковым
10:55
«Краснодар» и нападающий Евгений Марков договорились о досрочном прекращении контракта, в соответствии с опцией в трудовом договоре. Контракт с футболистом истекал 31 мая 2022 года, сообщает сайт клуба.
Форвард присоединился к «быкам» в октябре 2020 года. Он принял участие в 8 матчах за основную команду и отдал 1 результативную передачу.
Дополнительная информация:
https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=139262
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