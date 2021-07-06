Набиуллин перешел в «Химки»

Защитник Эльмир Набиуллин подписал контракт с «Химками», сообщает 6 июля официальный Twitter клуба.

Защитник Эльмир Набиуллин подписал контракт с «Химками» ?



Набиуллин — воспитанник казанского футбола, играл в «Рубине», «Зените», «Сочи», а теперь пошёл на повышение! ?



Приветствуем Эльмира в команде и желаем успехов в составе нашего красно-чёрного братства! ?? pic.twitter.com/aBltGbByB6 — ФК «Химки» (@fc_khimki) July 6, 2021

26-летний футболист в прошлом сезоне выступал за «Сочи». В его активе 19 матчей во всех турнирах и один результативный пас.

Ранее он играл за «Рубин» и «Зенит».