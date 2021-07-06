Набиуллин перешел в «Химки»
22:37
Защитник Эльмир Набиуллин подписал контракт с «Химками», сообщает 6 июля официальный Twitter клуба.
Защитник Эльмир Набиуллин подписал контракт с «Химками» ?— ФК «Химки» (@fc_khimki) July 6, 2021
Набиуллин — воспитанник казанского футбола, играл в «Рубине», «Зените», «Сочи», а теперь пошёл на повышение! ?
Приветствуем Эльмира в команде и желаем успехов в составе нашего красно-чёрного братства! ?? pic.twitter.com/aBltGbByB6
26-летний футболист в прошлом сезоне выступал за «Сочи». В его активе 19 матчей во всех турнирах и один результативный пас.
Ранее он играл за «Рубин» и «Зенит».
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю