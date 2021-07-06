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Набиуллин перешел в «Химки»

22:37
Эльмир Набиуллин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Эльмир Набиуллин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник Эльмир Набиуллин подписал контракт с «Химками», сообщает 6 июля официальный Twitter клуба.

26-летний футболист в прошлом сезоне выступал за «Сочи». В его активе 19 матчей во всех турнирах и один результативный пас.

Ранее он играл за «Рубин» и «Зенит».

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Евгений Петров все материалы автора

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