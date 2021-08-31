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ЦСКА объявил об уходе Влашича в «Вест Хэм»

11:02
Никола Влашич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никола Влашич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий ЦСКА Никола Влашич подписал контракт с «Вест Хэмом», который в сезоне-2021/22 выступит в Лиге Европы, информирует сайт армейцев.

23-летний хорватский форвард присоединился к красно-синим в августе 2018 года. Влашич сыграл за ЦСКА 108 матчей, в которых забил 33 гола, в том числе — победный в ворота мадридского «Реала» в Лужниках (1:0).

«Мы благодарим Николу за три сезона, проведенные в ПФК ЦСКА, и желаем успеха в дальнейшей карьере!», — отмечается в сообщении ЦСКА.

Английский клуб подтвердил подписание пятилетнего контракта с хорватом.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» заплатит за Влашича 30 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/nikola-vlasic-perekhodit-v-west-ham/

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