ЦСКА объявил об уходе Влашича в «Вест Хэм»
11:02
Нападающий ЦСКА Никола Влашич подписал контракт с «Вест Хэмом», который в сезоне-2021/22 выступит в Лиге Европы, информирует сайт армейцев.
23-летний хорватский форвард присоединился к красно-синим в августе 2018 года. Влашич сыграл за ЦСКА 108 матчей, в которых забил 33 гола, в том числе — победный в ворота мадридского «Реала» в Лужниках (1:0).
«Мы благодарим Николу за три сезона, проведенные в ПФК ЦСКА, и желаем успеха в дальнейшей карьере!», — отмечается в сообщении ЦСКА.
Английский клуб подтвердил подписание пятилетнего контракта с хорватом.
Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» заплатит за Влашича 30 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/nikola-vlasic-perekhodit-v-west-ham/
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