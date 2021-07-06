«Арсенал» из Тулы заключил контракт со шведским защитником
10:43
«Арсенал» из Тулы подписал двухлетний контракт с защитником Акселем Бьорнстремом, сообщает сайт клуба.
25-летний шведский защитник является воспитанником футбольного клуба «Васалунд». Последние четыре сезона Аксель стабильно выступал в высшей шведской лиге за клуб «Сириус».
В составе сине-черных провел более 80 матчей, забил восемь мячей и сделал 11 голевых передач.
Дополнительная информация:
https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/aksel-dobro-pozhalovat-v-arsenal-/
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