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«Арсенал» из Тулы заключил контракт со шведским защитником

10:43
Аксель Бьорнстрем (в центре). Фото ФК «Арсенал» (Тула).
Аксель Бьорнстрем (в центре). Фото ФК «Арсенал» (Тула).
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«Арсенал» из Тулы подписал двухлетний контракт с защитником Акселем Бьорнстремом, сообщает сайт клуба.

25-летний шведский защитник является воспитанником футбольного клуба «Васалунд». Последние четыре сезона Аксель стабильно выступал в высшей шведской лиге за клуб «Сириус».

В составе сине-черных провел более 80 матчей, забил восемь мячей и сделал 11 голевых передач.

Дополнительная информация:

https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/aksel-dobro-pozhalovat-v-arsenal-/

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Иван Шитик все материалы автора

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