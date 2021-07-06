«Арсенал» из Тулы заключил контракт со шведским защитником

«Арсенал» из Тулы подписал двухлетний контракт с защитником Акселем Бьорнстремом, сообщает сайт клуба.

25-летний шведский защитник является воспитанником футбольного клуба «Васалунд». Последние четыре сезона Аксель стабильно выступал в высшей шведской лиге за клуб «Сириус».

В составе сине-черных провел более 80 матчей, забил восемь мячей и сделал 11 голевых передач.