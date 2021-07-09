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Форвард юношеской сборной России Быковский стал игроком «Спартака»

11:52
Артем Быковский. Фото ФК «Спартак»
Артем Быковский. Фото ФК «Спартак»
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Нападающий Артем Быковский стал игроком «Спартака», сообщает официальный сайт московского клуба. Контракт с 17-летним российским футболистом рассчитан на три года.

Два последних года Быковский провел в «Мастер-Сатурне». В прошлом сезоне принял участие в 24 матчах ЮФЛ-2, забил 28 голов и сделал три результативные передачи.

«Очень рад, что меня пригласили «Спартак». Для меня переход в такой клуб — это большой шаг в карьере. Счастлив, что все так сложилось. Сейчас для меня главная цель — освоиться в новом коллективе, стать основным игроком молодежного состава, играть, забивать и приносить пользу клубу», — приводит слова Быковского пресс-служба красно-белых.

На счету форварда два матча в составе юношеской сборной России (U-17).

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-07-09-artm_bykovskiy_stal_igrokom_spartaka/

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