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«Уфа» расторгла контракт с полузащитником Безденежных

12:34
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«Уфа» объявила об уходе из команды полузащитника Игоря Безденежных.

Клуб и 24-летний россиянин расторгли контракт по обоюдному согласию.

Публикация от ФК УФА / UFA FC (@ufafc)

Безденежных — воспитанник «Уфы». В сезоне-2020/21 футболист выступал на правах аренды за «Чайку». На его счету 1 результативная передача в 18 матчах за команду из Песчанокопского.

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Иван Торопцев все материалы автора

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