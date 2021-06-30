«Уфа» расторгла контракт с полузащитником Безденежных

«Уфа» объявила об уходе из команды полузащитника Игоря Безденежных.

Клуб и 24-летний россиянин расторгли контракт по обоюдному согласию.

Безденежных — воспитанник «Уфы». В сезоне-2020/21 футболист выступал на правах аренды за «Чайку». На его счету 1 результативная передача в 18 матчах за команду из Песчанокопского.