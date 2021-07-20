Давиташвили перешел в тульский «Арсенал»
15:16
«Арсенал» подписал контракт с полузащитником Зурико Давиташвили, сообщает официальный сайт тульского клуба.
20-летний грузинский хавбек дебютировал в Тинькофф РПЛ в 2019 году в составе «Рубина», за который сыграл 28 матчей и забил два гола. Прошлый сезон Давиташвили провел на правах аренды в «Роторе» — 20 матчей в РПЛ.
16 июля «Рубин» расторг контракт с Давиташвили.
За сборную Грузии футболист провел семь матчей.
Дополнительная информация:
https://www.arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/zuriko-dobro-pozhalovat-v-arsenal-/
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