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Давиташвили перешел в тульский «Арсенал»

15:16
Зурико Давиташвили и Дмитрий Парфенов. Фото ФК «Арсенал» (Тула)
Зурико Давиташвили и Дмитрий Парфенов. Фото ФК «Арсенал» (Тула)
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«Арсенал» подписал контракт с полузащитником Зурико Давиташвили, сообщает официальный сайт тульского клуба.

20-летний грузинский хавбек дебютировал в Тинькофф РПЛ в 2019 году в составе «Рубина», за который сыграл 28 матчей и забил два гола. Прошлый сезон Давиташвили провел на правах аренды в «Роторе» — 20 матчей в РПЛ.

16 июля «Рубин» расторг контракт с Давиташвили.

За сборную Грузии футболист провел семь матчей.

Дополнительная информация:

https://www.arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/zuriko-dobro-pozhalovat-v-arsenal-/

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Руслан Абушкин все материалы автора

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