Давиташвили перешел в тульский «Арсенал»

«Арсенал» подписал контракт с полузащитником Зурико Давиташвили, сообщает официальный сайт тульского клуба.

20-летний грузинский хавбек дебютировал в Тинькофф РПЛ в 2019 году в составе «Рубина», за который сыграл 28 матчей и забил два гола. Прошлый сезон Давиташвили провел на правах аренды в «Роторе» — 20 матчей в РПЛ.

16 июля «Рубин» расторг контракт с Давиташвили.

За сборную Грузии футболист провел семь матчей.