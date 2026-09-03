Угальде: «Уверен, что Даку поможет «Спартаку» добиться поставленных целей»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде рассказал «СЭ» об отношениях с новым нападающим команды Мирлиндом Даку.

«Мы с Мирлиндом прекрасно ладим. Он отличный футболист и прекрасный человек. Для такого большого клуба, как «Спартак», такая конкуренция только идет нам на пользу. Уверен, что Даку поможет нам добиться тех целей, которые поставлены на этот сезон», — сказал «СЭ» Угальде.

Красно-белые объявили о переходе 28-летнего форварда 6 августа. Он подписал трехлетний контракт и будет выступать под 19-м номером.

Даку играл за «Рубин» с лета 2023 года. Форвард в общей сложности провел за казанскую команду 93 матча, забил 38 голов и сделал 13 результативных передач.

Давид Петросян