Бабурин покидает «Краснодар» по истечении срока аренды

Голкипер Егор Бабурин покидает «Краснодар» по истечении срока арендного соглашения, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение по переходу вратаря «Ростова» было достигнуто 25 февраля 2021 года. Бабурин сыграл в двух матчах чемпионата за «быков», отстояв один из них на ноль.