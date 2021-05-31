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Бабурин покидает «Краснодар» по истечении срока аренды

10:52
Егор Бабурин. Фото ФК «Краснодар».
Егор Бабурин. Фото ФК «Краснодар».
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Голкипер Егор Бабурин покидает «Краснодар» по истечении срока арендного соглашения, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение по переходу вратаря «Ростова» было достигнуто 25 февраля 2021 года. Бабурин сыграл в двух матчах чемпионата за «быков», отстояв один из них на ноль.

Дополнительная информация:

https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=139370

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