Бабурин покидает «Краснодар» по истечении срока аренды
10:52
Голкипер Егор Бабурин покидает «Краснодар» по истечении срока арендного соглашения, сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение по переходу вратаря «Ростова» было достигнуто 25 февраля 2021 года. Бабурин сыграл в двух матчах чемпионата за «быков», отстояв один из них на ноль.
Дополнительная информация:
https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=139370
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