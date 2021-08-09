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Допинг

Дисквалифицированный за допинг Обухов покидает «Ростов»

15:42
Владимир Обухов. Фото ФК «Ростов».
Владимир Обухов. Фото ФК «Ростов».
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«Ростов» на официальном сайте объявил, что нападающий Владимир Обухов покидает клуб. Контракт с 29-летним нападающем расторгнут.

Ранее ФИФА сообщила о дисквалификации Обухова за нарушение антидопинговых правил на полгода. Также на два года были дисквалифицированы футболисты Иван Князев и Дарья Мещерякова. Князев и Обухов дисквалифицированы за использование метандиенона, в пробе Мещеряковой был обнаружен фуросемид.

Обухов выступал за «Ростов» с октября 2020 года. В прошлом сезоне нападающий провел 18 матчей, отдав одну голевую передачу.

Дополнительная информация:

https://fc-rostov.ru/ru

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Иван Шитик все материалы автора

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