«Сочи» усилился бразильским защитником из «Жил Висенте»

«Сочи» объявил о переходе в команду защитника Родригао.

25-летний бразилец перешел в команду на правах свободного агента, ранее он выступал за португальский «Жил Висенте». Срок контракта с футболистом не сообщается. По данным портала Transfermarkt.com, игрок заключил соглашение с сочинцами до конца июня 2023 года.

Bem vindo a Sochi, Rodrig?o! ??



С нового сезона цвета сочинского клуба будет представлять 25-летний бразильский защитник Родригао.



Последние два сезона футболист являлся игроком португальского «Жил Висенте», за который в общей сложности провёл 54 матча и набрал 6 (3+3) очков. pic.twitter.com/AA7sflmMMr — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) July 1, 2021

В сезоне-2020/21 Родригао провел 34 матча за «Жил Висенте», на его счету 1 гол и 1 результативная передача.