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«Сочи» усилился бразильским защитником из «Жил Висенте»

16:58
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«Сочи» объявил о переходе в команду защитника Родригао.

25-летний бразилец перешел в команду на правах свободного агента, ранее он выступал за португальский «Жил Висенте». Срок контракта с футболистом не сообщается. По данным портала Transfermarkt.com, игрок заключил соглашение с сочинцами до конца июня 2023 года.

В сезоне-2020/21 Родригао провел 34 матча за «Жил Висенте», на его счету 1 гол и 1 результативная передача.

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Иван Торопцев все материалы автора

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