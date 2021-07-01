«Сочи» усилился бразильским защитником из «Жил Висенте»
16:58
«Сочи» объявил о переходе в команду защитника Родригао.
25-летний бразилец перешел в команду на правах свободного агента, ранее он выступал за португальский «Жил Висенте». Срок контракта с футболистом не сообщается. По данным портала Transfermarkt.com, игрок заключил соглашение с сочинцами до конца июня 2023 года.
Bem vindo a Sochi, Rodrig?o! ??— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) July 1, 2021
С нового сезона цвета сочинского клуба будет представлять 25-летний бразильский защитник Родригао.
Последние два сезона футболист являлся игроком португальского «Жил Висенте», за который в общей сложности провёл 54 матча и набрал 6 (3+3) очков. pic.twitter.com/AA7sflmMMr
В сезоне-2020/21 Родригао провел 34 матча за «Жил Висенте», на его счету 1 гол и 1 результативная передача.
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